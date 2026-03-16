Si può chattare con Dio? Come coltivare la spiritualità nell’era dell’algoritmo

Durante il Soul Festival di Milano, il 16 marzo 2026, si è discusso della possibilità di comunicare con Dio attraverso le nuove tecnologie. Chiara Giaccardi ha partecipato a un dibattito dedicato a come si possa coltivare la spiritualità nell’era dominata dagli algoritmi. L’evento ha attirato numerosi partecipanti interessati a esplorare i rapporti tra fede e innovazione digitale.

Milano, 16 marzo 2026 – Si può chattare con Dio? In occasione del Soul Festival Chiara Giaccardi, professoressa di sociologia e antropologia dei media all’Università Cattolica, e don Luca Peyron, teologo, si interrogano sulla diffusione di app e chatbot in ambiti tradizionalmente custoditi dal mistero, con il rischio di ridurre ad algoritmo ciò che resta impossibile da calcolare: la trascendenza, l’amore, l’amicizia. L’appuntamento è per domenica 22 nella chiesa di Santa Maria presso San Satiro. Professoressa Giaccardi, nell’era di internet, dell’intelligenza artificiale, come cambia il desiderio di spiritualità? “Non scompare, anzi. In un mondo sempre più organizzato da sistemi tecnici e algoritmi, cresce il bisogno di qualcosa che restituisca senso, profondità, relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si può chattare con Dio? Come coltivare la spiritualità nell’era dell’algoritmo Articoli correlati La chimica dell’amore? “È scritta nel cervello non nell’algoritmo: ecco perché con l’Ia non può funzionare”(Adnkronos) – "Quando ci innamoriamo nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica. La sinistra smarrita nell'era dell'algoritmoQuando Marx pubblicò Il Capitale — tre volumi più un quarto ricostruito da Engels con la pazienza di un certosino — non voleva fondare un catechismo,... Tutti gli aggiornamenti su Si può chattare con Dio Come coltivare... Discussioni sull' argomento Si può chattare con Dio? Come coltivare la spiritualità nell’era dell’algoritmo; Alisson Santos aveva previsto il gol in Napoli-Torino: la chat col fratello | FOTO. Si può arrivare a Dio con la ragione? Ecco cosa ci dice san Tommaso d'AquinoUn santo singolare entrato nella memoria collettiva per il suo sapere universale, per essere il patrono di studenti, teologi, librai e fabbricanti di matite: così, nel giorno della memoria liturgica, ... avvenire.it La preghiera può essere una lotta con Dio, nella notte oscuraÈ stato appena pubblicato per le Edizioni Shalom il libro di Bruno Forte La preghiera cristiana. Un’introduzione. Ne presentiamo alcuni stralci, tratti dal capitolo terzo, intitolato La notte oscura ... avvenire.it Nella domenica della GIOIA anche noi, gruppo Emmaus, abbiamo svolto 2º scrutinio dei padrini e preghiera di Grande Intercessione. Grazie a Dio facebook "Chiediamo a Dio, che tutto può, che pieghi i cuori dei signori della guerra alla pace, al negoziato, alla giustizia": La meditazione di Andrea Riccardi nella preghiera per la pace del 13 marzo segidio.it/USFF x.com