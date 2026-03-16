L’India ha presentato la nuova dottrina antiterrorismo chiamata Prahaar. La politica nazionale mira a rafforzare le misure di sicurezza contro le minacce terroristiche. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle azioni specifiche previste. La presentazione di Prahaar segna un aggiornamento importante nella strategia di contrasto al terrorismo del paese.

L’introduzione della politica nazionale antiterrorismo Prahaar rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione della strategia di sicurezza dell’India. Per la prima volta Nuova Delhi ha scelto di formalizzare in un unico documento una dottrina completa di contrasto al terrorismo, con l’obiettivo di coordinare le diverse strutture statali e adattare gli strumenti di sicurezza alle nuove forme di minaccia. In un Paese che per decenni ha affrontato terrorismo transfrontaliero, insurrezioni regionali e radicalizzazione interna, la decisione di definire una strategia organica risponde alla necessità di superare un approccio spesso frammentato tra intelligence, forze di polizia e autorità regionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Si chiama Prahaar la nuova dottrina antiterrorismo dell’India

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