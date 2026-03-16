Short Track l’Italia chiude una stagione eccezionale con uno splendido Mondiale

Gli atleti italiani di short track hanno concluso la stagione con un Mondiale che ha segnato il punto finale di un anno ricco di risultati importanti. La competizione internazionale si è svolta nelle ultime settimane, attirando l'attenzione di pubblico e media. La squadra ha partecipato con atleti di diversa età e provenienza, portando a casa medaglie e piazzamenti di rilievo.

I Mondiali sono stati la perfetta chiusura di una stagione veramente eccezionale per lo short track azzurro. Dopo le Olimpiadi, l’Italia è riuscita a confermarsi e anzi ha fatto ancora meglio dei Giochi casalinghi, andando a conquistare ben sei medaglie. Un bottino che è quasi un record per la spedizione italiana, che solamente nel 1996 era riuscita a fare meglio, quando le medaglie erano state ben sette. Proprio come a Milano Cortina 2026, la medaglia dal metallo più prezioso arriva ancora dalla staffetta mista. L’Italia si prende tutto, dal titolo olimpico a quello mondiale, con gli azzurri ancora una volta fenomenali. Rispetto ai Giochi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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