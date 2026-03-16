Short track | ancora un oro nella staffetta mista per Elisa Confortola e Luca Spechenhauser

La staffetta mista italiana di short track ha ottenuto un nuovo oro ai Mondiali di Montreal, confermando il successo già conquistato a Milano. La squadra, composta da Elisa Confortola e Luca Spechenhauser, ha portato a casa il titolo mondiale, anche senza la presenza di Arianna Fontana. La vittoria si aggiunge a quella olimpica già ottenuta in precedenza.

Nella finalissima, il quartetto composto da Elisa Confortola, Chiara Betti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel ha preceduto Canada e Belgio, beffando proprio i padroni di casa all'ultimo giro. A salire sul gradino più alto del podio e a mettersi al collo la medaglia d'oro sono stati anche l'altro valtellinese Luca Spechenhauser e Arianna Sighel, scesi sul ghiaccio nei turni precedenti alla finale. Medaglia di bronzo anche per Chiara Betti nei 500 metri femminili, mentre nei 1500 metri Elisa Confortola si è piazzata sesta, complice una caduta nella finale A. L'Italia chiude così i Mondiali con sei medaglie, bottino più prestigioso per la nazionale di short-track negli ultimi 30 anni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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