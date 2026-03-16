Shakespeare tra sogno e tecnologia | Roberto Latini porta l’Amleto all’Argot Studio

Dal 26 al 29 marzo 2026, all’Argot Studio di Roma, si svolge “Amleto al buio”, un progetto immersivo diretto e interpretato da Roberto Latini. Lo spettacolo propone una rilettura del classico di Shakespeare, integrando elementi tecnologici e sensoriali per creare un’esperienza coinvolgente e innovativa. La produzione si concentra sulla fusione tra teatro e tecnologia, offrendo al pubblico una nuova lettura dell’opera.

Cosa: Amleto al buio, un progetto immersivo di e con Roberto Latini.. Dove e Quando: All’Argot Studio di Roma, dal 26 al 29 marzo 2026.. Perché: Un’esperienza sensoriale unica dove il pubblico, in cuffia e immerso nel buio, diventa parte attiva di una riscrittura poetica e sonora del mito shakespeariano.. L’Argot Studio di Trastevere si conferma ancora una volta come uno dei centri nevralgici della sperimentazione teatrale romana, accogliendo il ritorno di uno dei pesi massimi della scena contemporanea italiana: Roberto Latini. Con il suo nuovo progetto, Amleto al buio, l’artista romano torna a misurarsi con l’opera di William Shakespeare, ma lo fa attraverso un linguaggio che scardina le convenzioni della rappresentazione classica per abbracciare una dimensione puramente evocativa e immersiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Shakespeare tra sogno e tecnologia: Roberto Latini porta l’Amleto all’Argot Studio Articoli correlati Cinema Vivo: tra teatro e grande schermo all’Argot StudioCosa: Cinema Vivo, un percorso di alta formazione teatrale e cinematografica basato su Il Gabbiano di Anton ?echov. Leggi anche: Amleto in cucina: Shakespeare ride al Teatro Roma