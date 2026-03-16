severo maltempo sul sud italia

Il Sud Italia e la Sicilia sono interessati da un'intensa ondata di maltempo, con piogge abbondanti e diffuse su molte zone. Le precipitazioni persistono in modo consistente, mentre si registrano rovesci temporaleschi e nubifragi nelle aree orientali di Calabria e Sicilia, oltre che lungo i versanti ionici dei rilievi. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da fenomeni intensi e prolungati.

Domani al Sud e sulla Sicilia permangono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni moderate diffuse, ma in attenuazione durante il pomeriggio e in esaurimento entro la notte. Fenomeni ancora una volta più intensi e persistenti nei settori ionici e nel sud della Puglia. Temperature massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, punte di 19-20 gradi lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Venti da moderati a forti da est o nordest in tutto il Centro-Sud, con raffiche di burrasca. Molto mossi o agitati i mari del Sud. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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