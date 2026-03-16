Settore automotive segnali di difficoltà | Serve sburocratizzare

Secondo l’edizione 2025 dell’Osservatorio sulla componentistica automotive e sui servizi per la mobilità, realizzato da ANFIA e dalla Camera di commercio di Torino, il settore automotive, che aveva registrato una crescita negli anni passati, mostra segnali di difficoltà a causa della crisi in atto. I dati evidenziano un rallentamento e una flessione rispetto ai periodi precedenti. La necessità di sburocratizzare il comparto viene evidenziata come una possibile soluzione.

STANDO ai dati dell’edizione 2025 dell’Osservatorio sulla componentistica automotive e sui servizi per la mobilità, studio annuale realizzato da ANFIA e Camera di commercio di Torino, il settore, dopo anni di crescita, ora risente della crisi. Lo studio, frutto di una partnership ultra-ventennale tra ANFIA e Camera di commercio di Torino, descrive l’evoluzione di questo specifico comparto analizzando di anno in anno i dati raccolti dalle aziende rispondenti a un’indagine campionaria a livello di risultati economici, posizionamento nella piramide di fornitura e in riferimento ai principali domini tecnologici dell’autoveicolo, prospettive e strategie d’impresa, attività di ricerca e sviluppo e innovazione, processi di internazionalizzazione, gestione del capitale umano e sensibilità alle tematiche ESG. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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