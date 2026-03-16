Settimana mondiale del cervello 2026 a Padova

A partire da mercoledì 18 marzo, a Padova si svolge la Settimana mondiale del cervello 2026, organizzata dal Dipartimento di Neuroscienze e dalla Clinica Neurologica dell’Azienda Università Ospedale Padova. Durante questa settimana, vengono programmati incontri aperti al pubblico per approfondire il funzionamento del cervello e le sue funzioni. L’evento si svolge in diverse sedi della città, coinvolgendo esperti e cittadini.

Da mercoledì 18 marzo è organizzata dal Dipartimento di Neuroscienze e dalla Clinica Neurologica dell’Azienda Università Ospedale Padova: incontri con il pubblico per capire come funziona e a cosa serve. Come è fatto, i tic che genera, un parallelo con l’intelligenza artificiale, la descrizione dei suoi lati oscuri, il funzionamento durante lo studio, le patologie che si generano se danneggiato come demenze, cefalea, ictus, epilessia, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, ma anche la neuroriabilitazione: tutto nasce nell’organo principale del sistema nervoso centrale. Con un peso di soli 1300 grammi il cervello, attraverso 100 miliardi di neuroni, è capace di controllare le funzioni volontarie, involontarie, cognitive ed emotive del corpo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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