Sesto | 390mila euro Pnrr per sicurezza scolastica

Il Comune di Sesto San Giovanni ha ricevuto 390.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati al miglioramento della sicurezza nelle scuole. I fondi serviranno a completare gli interventi antincendio presso le istituzioni scolastiche Italo Calvino e Dante Alighieri. La somma è stata assegnata per garantire interventi di sicurezza nelle strutture educative della città.

Il Comune di Sesto San Giovanni ha ottenuto 390.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per completare gli interventi antincendio presso le scuole Italo Calvino e Dante Alighieri. Questa nuova iniezione di capitale pubblico si somma ai lavori già avviati sull’ex asilo Montessori e sulla scuola Marzabotto, trasformando radicalmente l’offerta formativa locale. L’obiettivo non è solo la sicurezza immediata, ma la creazione di spazi didattici moderni ed efficienti dal punto di vista energetico per studenti, personale e famiglie. La gestione dei fondi statali conferma una strategia amministrativa mirata a valorizzare il patrimonio scolastico come motore sociale del territorio lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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