Servizio idrico a Teggiano il Comune replica alla nota di Consac

Il Comune di Teggiano, guidato dal Sindaco Michele Di Candia, ha risposto alla nota stampa diffusa da Consac Gestioni Idriche S. Durante il comunicato, il Comune ha fornito alcune precisazioni riguardo al servizio idrico nel territorio. La replica si concentra sulle posizioni ufficiali dell’amministrazione comunale, senza entrare in analisi o commenti sulle cause della disputa. La questione riguarda le modalità di gestione e le responsabilità del servizio.

Tempo di lettura: 4 minuti Il Comune di Teggiano, guidato dal Sindaco Michele Di Candia, interviene con alcune precisazioni in merito alla nota stampa diffusa nei giorni scorsi da Consac Gestioni Idriche S.p.A., relativa alla delibera di Giunta comunale n. 130 del 22 dicembre 2025, con la quale l’Amministrazione ha deciso di avvalersi di un supporto legale per approfondire alcune criticità legate alla gestione del servizio idrico integrato sul territorio comunale. La società Consac, gestore del servizio idrico, ha infatti diffuso una nota pubblica con alcune considerazioni sulla decisione assunta dall’Amministrazione comunale. In relazione a tali dichiarazioni, il Comune di Teggiano ritiene opportuno fornire, di seguito, alcuni chiarimenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Servizio idrico a Teggiano, il Comune replica alla nota di Consac Articoli correlati Maione (Consac) e Rubino (sindaco di Sassano): la qualità del servizio idrico miglioraDa un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa... Maione (Consac) e Rubino (sindaco di Sassano): la qualità del servizio idrico migliora notevolmente grazie agli interventi sulla rete finanziati dal PnrrVALLO DELLA LUCANIA, Salerno – Da un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una... Tutto quello che riguarda Servizio idrico Discussioni sull' argomento Teggiano, vicenda rete fognaria. Le precisazioni di Consac; Teggiano, scontro sulla rete fognaria. Comune nel mirino dell'UE accusa Consac. La replica: Criticità precedenti al nostro subentro. Teggiano, scontro sulla rete fognaria. Comune nel mirino dell’UE accusa Consac. La replica: «Criticità precedenti al nostro subentro»Il Comune di Teggiano avvia l'azione legale contro Consac S.p.A. per le criticità della rete fognaria e i ritardi negli allacci. Tutti i dettagli della vicenda ... infocilento.it Servizio idrico integrato a Varese, 136 Comuni serviti e oltre 53 milioni di euro di investimenti fino al 2025Il consigliere delegato Vettori: «Abbiamo rafforzato la governance pubblica, aumentato gli investimenti e garantito un servizio efficiente». Il presidente Magrini: «L’Ambito è un modello solido, pront ... varesenoi.it Avviso alla popolazione - SERVIZIO IDRICO Si comunica che l'intervento di manutenzione è terminato e L'EROGAZIONE DELL'ACQUA È STATA RIPRISTINATA totalmente. Potrebbe essere necessario più tempo, alcune decine di minuti per alcune zone d - facebook.com facebook