Il Comune ha predisposto un servizio di trasporto per gli elettori con difficoltà di deambulazione, permettendo loro di raggiungere facilmente i seggi. La misura riguarda tutte le persone che necessitano di assistenza per spostarsi durante le consultazioni elettorali. Il servizio sarà disponibile nelle ore di apertura dei seggi e si rivolge a chi ha bisogno di supporto per partecipare alle votazioni.

Il Comune organizza un servizio di trasporto ai seggi per gli elettori che hanno difficoltà di deambulazione. Il servizio è rivolto a persone con disabilità, anche temporanea, e anziani con difficoltà a raggiungere i luoghi dove si effettuano le votazioni. Per usufruire del servizio di cui sopra è necessaria la prenotazione contattando da sabato 21 Marzo 2026, i seguenti numeri telefonici: Si ricorda che per l’esercizio del diritto di voto gli elettori dovranno essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Tutti gli edifici di Firenze, sedi di seggio elettorale, sono privi di barriere architettoniche o, in alternativa, sono dotati di dispositivi per il loro superamento (ascensori, montascale etc. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Temi più discussi: Referendum 2026: servizio di trasporto ai seggi elettorali per persone con disabilità; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026: servizio di trasporto elettori diversamente abili; Referendum 2026 - Servizio di trasporto pubblico gratuito in favore di elettori con difficoltà motorie o di deambulazione; Referendum, servizio di trasporto per persone con disabilità.

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