È stato pubblicato il bando 2026 del Servizio civile universale. La Asl Toscana sud est partecipa anche quest’anno con 42 posti disponibili. La selezione riguarda giovani interessati a dedicarsi a progetti di volontariato nel settore sanitario. La data di inizio delle candidature è fissata per il 16 marzo 2026. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Pubblicato il bando 2026 del Servizio civile universale, al quale, anche quest’anno, la Asl Toscana sud est aderisce con 42 posti disponibili. Il Servizio civile universale è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. I volontari saranno impegnati per 12 mesi nelle sedi Asl delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Due i progetti attivati dalla Sud est. Il primo, “Chiedimi! sono qui per te!”, è dedicato al supporto ai cittadini nell’utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali sanitari, con attività di affiancamento per facilitare l’accesso ai servizi online e migliorare l’inclusione digitale. Il secondo, “Io sono pronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizio civile universale, 42 posti alla Asl Toscana sud est

Articoli correlati

Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centroPer il bando 2026 del Servizio civile universale in Toscana i posti disponibili sono 175 e fanno parte del progetto regionale “Il nostro servizio al...

Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizioArezzo, 22 dicembre 2025 – Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizio.

Contenuti utili per approfondire Asl Toscana

Argomenti discussi: Servizio civile universale, 72 posti nell’Ausl Toscana centro.

Servizio civile universale, 42 posti alla Asl Toscana sud estArezzo, 16 marzo 2026 – Pubblicato il bando 2026 del Servizio civile universale, al quale, anche quest’anno, la Asl Toscana sud est aderisce con 42 posti disponibili. Il Servizio civile universale è ... lanazione.it

Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centroNel territorio dell'Ausl Toscana centro i posti a disposizione sono così distribuiti: 42 nella zona Fiorentina e Mugello (10 riservati); 12 nella zona Pratese (4 riservati); 10 nella zona Empolese (2 ... firenzetoday.it