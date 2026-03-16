Serie D | sosta forzata per i bianconeri dopo il rinvio chiesto dal Ghiviborgo Sansepolcro è vietato sbagliare Un tour de force attende Palazzi

La squadra di Sansepolcro osserva due settimane di stop, la prima per programmata pausa e la seconda a causa del rinvio richiesto dal Ghiviborgo. La squadra tornerà a giocare dopo ventuno giorni, affrontando un calendario molto fitto. La sosta forzata, causata da circostanze esterne, ha interrotto il normale ritmo delle partite. I bianconeri devono prepararsi a un calendario intenso che li aspetta alla ripresa.

SANSEPOLCRO Due domeniche di riposo per il Sansepolcro, la prima prevista e la seconda forzata, per cui i bianconeri torneranno in campo a distanza di ventuno giorni. Ieri si è giocato sugli altri campi e la situazione di classifica, tolto il Cannara che resta ultimo con due punti in meno, è leggermente peggiorata a seguito dei pareggi esterni dell’Orvietana e di un ammirevole Poggibonsi, capace di recuperare il doppo svantaggio sul campo di quel Seravezza Pozzi, secondo in classifica, che proprio domenica prossima sarà di scena al Buitoni. Distanze invariate dal Follonica Gavorrano, che tuttavia resta a +11 e Poggibonsi – terzultimo – di nuovo a +7, non dimenticando il tour de force che adesso attende la formazione di Palazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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