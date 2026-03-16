SERIE C Doppietta di Butic la Casertana ribalta il Monopoli nell’ultimo quarto d’ora

Nella partita di serie C, la Casertana ha conquistato una vittoria contro il Monopoli grazie a una doppietta di Butic negli ultimi minuti. Dopo essere passati in svantaggio al 75°, i giocatori della Casertana hanno reagito e sono riusciti a ribaltare il risultato nell’ultimo quarto d’ora del match. La gara si è conclusa con il successo della squadra di casa, che ha dimostrato determinazione e carattere.

Tempo di lettura: 2 minuti Una reazione da grande squadra. In svantaggio al 75’, nella testa dei falchetti scatta la molla dell’orgoglio. Una vera e propria onda d’urto che manda al tappeto il Monopoli. La firma, come contro la Salernitana, è di Karlo Butic. Quello che ora tutti chiamano Re, piazza l’uno-due che riscrive la storia della partita. Un faccia a faccia equilibrato, tra due formazioni molto attente. La Casertana potrebbe sbloccarla in apertura con Llano, ma è un niente di fatto. Nell’ultimo frangente di gara succede di tutto. Rigore ed il Monopoli passa in vantaggio. Ma la Casertana non molla. Reagisce e trova subito il pari con il croato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Doppietta di Butic, la Casertana ribalta il Monopoli nell’ultimo quarto d’ora Articoli correlati Siracusa-Casertana, i convocati di Coppitelli: 4 assenti, tornano Butic e ViscardiTempo di lettura: < 1 minuto Sono 22 i convocati per la sfida Siracusa-Casertana. Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: si entra nell’ultimo quarto d’ora di gara. Dentro Frattesi per Zielinskidi alberto alberto petrosilliAppuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League:... Una selezione di notizie su SERIE C Doppietta di Butic la Casertana... Discussioni sull' argomento Butic ribalta la sfida contro il Monopoli: la Casertana rimonta e difende il sesto posto; Sempre più Re Karlo. La Casertana rimonta il Monopoli con la doppietta di Buti?; Vittoria d'orgoglio della Casertana: battuto il Monopoli in rimonta; Risultati, marcatori e classifica 32ª giornata. Butic ribalta la sfida contro il Monopoli: la Casertana rimonta e difende il sesto postoLa Casertana supera in rimonta il Monopoli per 2-1 allo Stadio Alberto Pinto nella 32ª giornata di Serie C - Girone C, ribaltando una gara che ... msn.com https://short.do/8Ff1Uu Casertana. Il gol di Butic diventa un disegno da colorare per i tifosi più piccoli - facebook.com facebook La #Casertana batte la #Salernitana, grazie al gol di #Butic. Il derby torna a Caserta dopo più di 10 anni. #Coppitelli x.com