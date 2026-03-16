Alla 29ª giornata di Serie A, si sfidano Lazio e AC Milan all’Olimpico. Le formazioni probabili vengono annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva. I tifosi attendono con interesse questa sfida tra due squadre che occupano posizioni di rilievo in classifica. La partita rappresenta un momento importante del campionato italiano di calcio.

"> Lazio e Milan: sfida imperdibile all’Olimpico. Il match tra Lazio e Milan si preannuncia entusiasmante, con i due club pronti a battagliare per posizioni importanti in classifica. La partita si svolgerà questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio fissato per le 20:45 CET (19:45 GMT). Entrambe le squadre affrontano delle difficoltà a livello di organico, ma sono determinate a dare il massimo. Assenze e Formazioni. Il club biancoceleste è attualmente in difficoltà nel settore centrale del campo, con numerosi giocatori infortunate. Samuel Gigot, Nicolò Rovella, Ivan Provedel, Danilo Cataldi e Toma Basic sono indisponibili, e anche il difensore Alessio Romagnoli non sarà della partita a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A, 29^ giornata: Lazio contro AC Milan, formazioni probabili e dove vederla in TV.

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