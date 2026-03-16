Dopo il successo della collaborazione su Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare accanto a uno degli artisti italiani più amati di sempre: VASCO ROSSI. Arriverà infatti in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio VASCO – LA RABBIA GIOVANE, prima uscita del nuovo progetto editoriale VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA, dedicato al rocker di Zocca. Il progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. Un racconto che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva, restituendo il ritratto di un artista che ha segnato generazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA”: dal 19 maggio in libreria e fumetteria VASCO – LA RABBIA GIOVANE

Articoli correlati

Vasco Rossi diventa un fumetto, l’annuncio che emoziona i fan: “Una favola lunga una vita”Bologna, 31 gennaio 2026 - Vasco Rossi a fumetti: l'annuncio arriva su Instagram direttamente dal Komandante.

Sergio Bonelli Editore presenta “DRAGONERO. LA SAGA DELLE REGINE NERE”La serie Dragonero continua a stupire con l’arrivo in libreria e fumetteria del primo volume de LA SAGA DELLE REGINE NERE, intitolato ASCESA, che...

Una raccolta di contenuti su Sergio Bonelli Editore

Temi più discussi: Vasco Rossi: una favola lunga una vita!; Sergio Bonelli Editore presenta DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO; I nuovi fumetti Bonelli per maggio 2026; Preview #125.

Bonelli presenta il fumetto in 3 volumi Vasco. Una favola lunga una vitaIl progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. comicus.it

Sergio Bonelli Editore annuncia l’esclusiva collezione di card in occasione del Lucca ComicsSergio Bonelli Editore è la famosa casa editrice italiana di fumetti nota per titoli intramontabili come come Tex Willer, Piccolo Ranger, Zagor e Dylan Dog. E i fan italiani di questi fumetti devono ... mangaforever.net

Disperanza. Catene, uno dei grandi successi dell’ultima Lucca Comics di Sergio Bonelli Editore, si presenta al pubblico milanese in occasione di un incontro con il co-sceneggiatore Matteo Grilli presso la Biblioteca Zara (v.le Zara 100) sabato 14 marzo alle or - facebook.com facebook