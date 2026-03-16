Sergio Bonelli Editore presenta VASCO UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA | dal 19 maggio in libreria e fumetteria VASCO – LA RABBIA GIOVANE

Da nerdpool.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo della collaborazione su  Dylan Dog,  Sergio Bonelli Editore  torna a lavorare accanto a uno degli artisti italiani più amati di sempre:  VASCO ROSSI. Arriverà infatti in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio  VASCO – LA RABBIA GIOVANE, prima uscita del nuovo progetto editoriale  VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA,  dedicato al rocker di Zocca. Il progetto si articola in  tre volumi a colori, ciascuno di  cento pagine, che ripercorrono  la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. Un racconto che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva, restituendo il ritratto di un artista che ha segnato generazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA”: dal 19 maggio in libreria e fumetteria VASCO – LA RABBIA GIOVANE

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