Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, un ragazzino di 14 anni ha seminato il panico nel parco di Lugo indossando una maschera e impugnando un piccone finto. La presenza del giovane ha creato timore tra i frequentatori della zona, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. La situazione è stata chiarita quando i poliziotti sono intervenuti per calmare la scena e identificare il ragazzo.

Lugo (Ravenna), 16 marzo 2026 – Ha appena 14 anni il fantomatico ‘ Jason ’ che nel tardo pomeriggio di venerdì scorso aveva destato forte preoccupazione tra i cittadini di Lugo. T ravisato con una maschera di colore bianco e armato di un piccone (risultato, come vedremo, di plastica), venerdì si era recato all’interno del Parco delle Lavandaie (ex Parco dei Mulini) spaventando non poco due mamme che erano con i rispettivi figlioletti, e che, impaurite, erano fuggite. Uomo mascherato con un piccone getta nel panico le mamme e i bambini al parco di Lugo. Il video La psicosi collettiva dopo la diffusione delle foto sui social . Ad identificare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semina il panico con maschera e piccone (finto) nel parco di Lugo: era un ragazzino di appena 14 anni

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