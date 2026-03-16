Sei discipline sportive nel nuovo impianto polivalente | iniziati i lavori a Mercato San Severino

Sono iniziati i lavori per un nuovo impianto polivalente a Mercato San Severino, situato in via Campo Sportivo nel Parco San Francesco, vicino allo stadio comunale Superga. L’intervento prevede la creazione di strutture dedicate a sei discipline sportive, ampliando così le possibilità di praticare attività sportive nella zona. L’opera riguarda l’intera area e coinvolge le infrastrutture esistenti nel parco.

Con l’inizio ufficiale dei lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco San Francesco adiacente lo stadio comunale Superga a Mercato San Severino, vanno ad ampliarsi gli spazi per la pratica delle discipline sportive in città.L’area accoglierà a breve il nuovo centro sportivo costituito da due campi di gioco multifunzionali sui quali sarà possibile esercitare sei diverse attività: Basket, Calcio a 5 (futsal), Tennis, Pallavolo, Beach volley, Beach tennis. L’intervento, partito qualche giorno fa, è realizzato a costo zero per l’Ente grazie ad un finanziamento da 170mila euro ottenuto candidando il progetto al bando Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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