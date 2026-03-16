Sedici anni dopo la legge 38 Il sistema sanitario è pronto per le cure palliative?

Dopo sedici anni dall’introduzione della legge 38, il sistema sanitario italiano si interroga sulla disponibilità effettiva di cure palliative per i pazienti. La normativa ha riconosciuto per legge l’accesso a queste terapie, ma resta da verificare se l’offerta sia adeguata e diffusa su tutto il territorio nazionale. Sono ancora numerosi i casi in cui le cure palliative non raggiungono chi ne ha bisogno.

Sedici anni fa l’Italia è stata tra i primi Paesi europei a riconoscere per legge l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Con la legge 38 del 2010 il legislatore ha sancito un principio avanzato: garantire ai pazienti affetti da malattie inguaribili o croniche evolutive il diritto ad un’assistenza orientata al sollievo dal dolore e al miglioramento della qualità della vita. Sedici anni dopo, la questione non è più se questo diritto esista. La domanda, piuttosto, è quanto sia realmente esigibile. Secondo il ministero della Salute ogni anno in Italia circa 550mila persone avrebbero bisogno di cure palliative, di cui circa 40mila minori. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sedici anni dopo la legge 38. Il sistema sanitario è pronto per le cure palliative? Articoli correlati Alla Camera proposta modifica legge su cure palliativePresentata a Montecitorio una proposta di modifica alla legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. Altri aggiornamenti su Sedici anni Discussioni sull' argomento 16 anni della Legge 38: le cure palliative come diritto da rendere esigibile; Fukushima, 15 anni fa. Il Giappone piange e riaccende le centrali; Fukushima, 15 anni dopo il Giappone accelera il ritorno al nucleare; Immigrazione clandestina dal Pakistan, processo bis alla fine dopo 16 anni. Il celebre giornalista abbandona la direzione editoriale dopo sedici anni e rivela i motivi personali della scelta L’editoria italiana si…Il celebre giornalista abbandona la direzione editoriale dopo sedici anni e rivela i motivi personali della scelta L’editoria italiana si prepara a ... novella2000.it Sedici anni di attesa. Sedici anni di sogni, cadute e ripartenze. Novanta minuti vissuti con il fiato sospeso, con il cuore in gola e una città intera a spingere. Poi il fischio finale. E tutto diventa storia. ` . - facebook.com facebook