Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la premiazione | È in viaggio verso l’Ucraina | VIDEO

Sean Penn ha vinto il suo terzo Oscar, entrando così nella ristretta cerchia di attori a raggiungere questo traguardo. Non ha partecipato alla cerimonia di premiazione, spiegando di essere in viaggio verso l’Ucraina. La statuetta è stata consegnata senza la sua presenza sul palco, mentre si conoscono le sue motivazioni solo attraverso le dichiarazioni rilasciate successivamente.

Sean Penn entra nella storia del cinema diventando il quarto attore a vincere tre Oscar: l’interprete, tuttavia, ha disertato la premiazione perché forse in viaggio verso l’Ucraina. L’attore è stato premiato con l’ambita statuetta come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nella pellicola di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra. Ad annunciare la vittoria di Penn è stato Kieran Culkin che sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha dichiarato: “Penn non è qui con noi perché non ha potuto o non ha voluto, quindi ritirerò io il premio al suo posto”. Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. 🔗 Leggi su Tpi.it

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