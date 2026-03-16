L’attore statunitense Sean Penn si trova di nuovo in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Zelensky. Durante la visita, Penn ha confermato il suo supporto al Paese nel conflitto con la Russia, senza ritirare l’Oscar che aveva vinto in passato. Zelensky ha commentato pubblicamente la presenza di Penn, definendolo un vero amico.

L’attore americano Sean Penn è tornato in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky per ribadire il suo sostegno al Paese nel pieno della guerra contro la Russia. La visita arriva pochi giorni dopo la vittoria del suo terzo premio Oscar, ottenuto come miglior attore non protagonista per il film Una battaglia dopo l’altra. La statuetta è stata assegnata durante la cerimonia degli Premi Oscar, ma Penn non era presente alla serata. L’attore ha infatti scelto di tornare a Kyiv, confermando il suo impegno personale e pubblico a favore dell’Ucraina sin dall’inizio del conflitto. Penn era già stato premiato in passato con due Oscar per i suoi ruoli nei film Mystic River e Milk, interpretazioni che lo hanno consacrato tra i protagonisti più apprezzati del cinema americano contemporaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sean Penn non ritira l’Oscar e va a Kiev. Zelensky: “Sei un vero amico”

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