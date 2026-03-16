Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia degli Oscar 2026, nonostante abbia vinto il suo terzo premio come migliore attore per la sua interpretazione del capitano Stephen J. La sua assenza ha attirato l’attenzione, considerando la sua presenza in passato e il suo ruolo di vincitore. La motivazione ufficiale della sua assenza non è stata comunicata, e non sono state fornite dichiarazioni da parte dell’attore o degli organizzatori.

Tra i vincitori degli Oscar 2026 a spiccare è il nome di Sean Penn. L’attore, infatti, ha vinto il suo terzo Premio Oscar con la sua interpretazione del capitano Stephen J. Lockjaw in Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Tuttavia l’attore non era presente al Dolby Theatre di Los Angeles per ritirare l’Oscar al Miglior attore non protagonista. Un’assenza che era già nell’aria e che è stata confermata anche da Kieran Culkin, che ha presentato il premio. L’interprete di Succession, infatti, nel leggere il nome del vincitore del premio ha detto: “ Sean Penn non è potuto essere qui con noi stasera,” salvo poi correggersi con un “ oppure non ha voluto”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sean Penn in Ucraina? I motivi dietro l'assenza agli Oscar 2026

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