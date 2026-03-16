Donald Trump ha dichiarato che, in assenza di risposte, potrebbe agire unilateralmente riguardo allo stretto di Hormuz. L'ex presidente ha criticato gli alleati, accusandoli di non voler collaborare abbastanza con gli Stati Uniti e Israele nella gestione della situazione con l’Iran. La sua dichiarazione mette in evidenza la tensione tra Washington e i paesi europei sui passi da compiere in questa regione.

Donald Trump attacca gli alleati, colpevoli di non voler aiutare Stati Uniti e Israele nella guerra contro l'Iran, e soprattutto di non volersi impegnare "maggiormente" a riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente americano torna a minacciare Teheran "di distruggere tutti gli oleodotti" del Paese se non accetteranno una resa. E infine, ammette di non sapere se la nuova Guida Suprema, il figlio di Khamenei, sia effettivamente viva o morta. Secondo alcune fonti infatti Mojtaba Khamenei sarebbe a Mosca per curarsi, ma dal Cremlino arriva un laconico ''. Israele annuncia di aver iniziato 'operazioni di terra limitate' contro Hezbollah nel sud del Libano: al momento le autorita locali fanno sapere che sono oltre un milione gli sfollati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Se non ci sarà risposta...". Trump minaccia la Nato su Hormuz

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