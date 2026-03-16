Gennaro Gattuso è stato allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como e si è soffermato a osservare Fabregas, secondo quanto riportato dal Guardian. La presenza di Gattuso al match ha attirato l’attenzione, anche perché il Como non schiera giocatori italiani, rendendo la sua visita particolarmente curiosa. La partita ha visto in campo principalmente giocatori stranieri, mentre Gattuso ha seguito con interesse l’andamento del gioco.

Che cavolo ci faceva Gennaro Gattuso allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como? Il Como non ha giocatori italiani. Magari era lì per osservare Mancini, Cristante, Pellegrini e forse Pisilli. Oppure – è la tesi di Nicky Bandini nella sua rubrica sul calcio italiano sul Guardian – era lì per apprendere. Per imparare da Fabregas. “L’opportunità di vedere una squadra che quest’anno ha giocato un calcio tra i migliori in Italia e chiedersi se ci siano lezioni da imparare. La partita è stata un duello di concetti tattici tra due degli allenatori più stimati della Serie A, dal quale Cesc Fàbregas è emerso chiaramente vincitore”, scrive Bandini. Il Guardian descrive tutto l’andamento del match. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Gattuso è andato a vedere il Como, è stato per Fabregas: italiani lì non ne giocano (Guardian)

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