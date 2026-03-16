Scuola Digitale e PNRR | le innovazioni Acer a Didacta 2026

A Firenze si è appena conclusa l'edizione di Didacta Italia, evento in cui si sono riuniti esperti e rappresentanti del settore scolastico per discutere delle innovazioni introdotte dalla Scuola Digitale e dal PNRR. Durante la manifestazione sono stati presentati vari progetti e strumenti destinati a rivoluzionare gli ambienti di apprendimento, offrendo una panoramica sulle nuove tecnologie applicate all’istruzione.

(Adnkronos) – La trasformazione digitale della scuola italiana ha vissuto un momento di sintesi e confronto a Firenze, dove la recente edizione di Didacta Italia ha tracciato le linee guida per l'evoluzione degli ambienti di apprendimento. Al centro del dibattito si è posta la necessità di declinare i fondi del PNRR, che destina 17,59 miliardi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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