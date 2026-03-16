Scossa di magnitudo 3.3 nel Golfo di Policastro

Alle 13:35 nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. L’evento sismico è stato registrato al largo della costa cilentana. Non sono stati segnalati danni o feriti. La zona interessata si trova al largo, vicino alla costa. La scossa è stata avvertita da alcune persone nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 13:35 nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, al largo della costa cilentana. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo i dati dell’istituto, il sisma si è verificato a circa 300 chilometri di profondità, con epicentro in mare al largo del tratto di costa tra Marina di Camerota, Palinuro e Pisciotta. Data la notevole profondità dell’ipocentro, la scossa non sarebbe stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni. Le sale operative continuano il monitoraggio della situazione. L'articolo Scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scossa di magnitudo 3.3 nel Golfo di Policastro Articoli correlati Leggi anche: Terremoto nel Salernitano, due scosse del Golfo di Policastro: la maggiore magnitudo 2.7 Leggi anche: Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scossa di magnitudo 3 3 nel Golfo di... Temi più discussi: Foggia, terremoto nel Gargano: la scossa di magnitudo 3,2; Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Terremoto sul Gargano, scossa di magnitudo 3,2 nella notte. Paura a Vico; Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell'area del Golfo di Napoli. Scossa di magnitudo 3.3 nel Golfo di PolicastroUna scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 13:35 nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, al largo della costa cilentana. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca ... ansa.it Terremoto nel Cilento oggi: scossa di magnitudo 3.3 al largo di Marina di CamerotaNuova scossa di terremoto nel mare del Cilento oggi, 16 marzo. Magnitudo 3.3 a largo di Marina di Camerota. Ecco perché non è stata avvertita e i precedenti ... infocilento.it Terremoto Grecia, doppia scossa a Sud di Creta | DATI e MAPPE - facebook.com facebook #Terremoto a #Roma, poco prima delle 23. Una prima scossa di magnitudo 2.0 è avvenuto a 7 chilometri a nord di Ciampino, tra Centocelle e Tor Vergata, alle 22.44, a una profondità di 9 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Poi x.com