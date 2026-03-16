Sean Penn non ha partecipato agli Oscar 2026 perché si trovava in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelenskyy. La sua assenza dalla cerimonia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno spiegato come l’attore e regista abbia scelto di essere sul campo piuttosto che sul red carpet. La sua vittoria agli Oscar ha suscitato attenzione, considerando questa scelta di presenza inedita.

AGGIORNAMENTO, lunedì 16 marzo: È stato ora ufficialmente rivelato che il motivo per cui Sean Penn non era presente alla cerimonia degli Oscar è che si è recato in Ucraina per incontrare il presidente del Paese, Volodymyr Zelenskyy. Ha condiviso su X un post che li ritrae insieme: Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is. You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war. This is still true today. And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.comwGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy ??????????????????? (@ZelenskyyUa) March 16, 2026 Sean Penn ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista agli Oscar del 2026, ma non si è presentato alla cerimonia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Scopriamo perché Sean Penn non era presente agli Oscar 2026 e come è riuscito a compiere un’impresa davvero rara con la sua vittoria

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