Scoppia una gomma il camion sbanda in autostrada e provoca un maxi incidente

Un camion ha bucato uno pneumatico in autostrada, causando uno sbandamento che ha portato a un maxi incidente. Il veicolo ha tamponato altri mezzi e si è scontrato con un furgone, coinvolgendo diversi veicoli nella collisione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni materiali è ancora disponibile.

Prima un camion che perde uno pneumatico e scatena un tamponamento a catena, poi uno scontro tra un mezzo pesante e un furgone. È stata una mattinata di caos quella di oggi, lunedì 16 marzo, per coloro che erano in viaggio sull'autostrada A21. Due incidente avvenuti nel tratto tra Cremona e Pontevico hanno mandato in tilt il traffico. Verso le 7.30 vicino a Corte de’ Frati, in direzione Brescia, un camion ha perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo pesante ha sbandato, causando un tamponamento a catena con sei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due ambulanze e l’automedica del 118 hanno prestato assistenza ai feriti, nove persone in totale, tra cui una donna di 52 anni e uomini tra i 24 e i 52. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Camion sbanda e si schianta in autostrada: traffico bloccato e file chilometriche

Camion sbanda, coda lunga sull’autostrada nei pressi di NapoliLungo l’autostrada A1 ‘Milano-Napoli’, nel tratto compreso tra lo svincolo ‘Villa Literno-Pomigliano’ e il bivio con la diramazione Capodichino, in...

SCHIANTO IN AUTOSTRADA CONTRO UN CAMION, MUORE A 48 ANNI | 21/10/2025

Contenuti e approfondimenti su Scoppia una gomma il camion sbanda in...

Temi più discussi: Camion piomba contro il muro di una casa dopo lo scoppio di una gomma: traumi multipli per il guidatore 43enne; Violento schianto tra auto sulla Brebemi: due feriti e lunghe code; Petrolio, la scorta record della Cina (prima dello scoppio della guerra): la mossa di Pechino per proteggere la propria economia; Scoppia la gomma di una bisarca, incendio lungo la A4: rallentamenti in autostrada durante lo spegnimento.

Scoppia la gomma e finisce con l'auto contro un bus carico di studenti: ferita la conducente della Lancia YBRUGNERA (PORDENONE) - Violento scontro tra un'automobile ed un autobus ieri mattina a Brugnera. È successo in via Ungaresca, con il bilancio di una donna rimasta seriamente ferita. La strada è il ... ilgazzettino.it

Scoppia la gomma dell’aereo, paura per la ex di LapoMolta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per Goga Ashkenazi, la miliardaria kazaka, ex fidanzata di Lapo Elkan, coinvolta in un drammatico incidente aereo. Il velivolo su cui stava ... affaritaliani.it

Ogni volta che scende in campo scoppia la ZANDAMANIA! Ieri, con i suoi 22 punti contro la Spagna, ha trascinato l’Italbasket fino alla qualificazione mondiale! Buon compleanno Ceciiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #HappyBday Italbasket - facebook.com facebook

Scoppia la «guerra delle galline» ad Arborio: nuove immagini choc dagli allevamenti colpiti dall’aviaria x.com