È scoppiata la controversia tra le farmacie e l'amministrazione comunale riguardo alla posizione di un nuovo punto vendita presso l’Auditorium. La questione si è aggravata con un ricorso presentato fino al livello più alto, coinvolgendo direttamente il Capo dello Stato. Una semplice linea tracciata su una cartina ha generato tensioni e modificato gli equilibri tra le parti coinvolte.

di Antonella Marchionni Basta una linea tirata su una cartina per cambiare gli equilibri e scatenare la ‘guerra delle farmacie’. Ed è proprio su quella linea che si apre un fronte tra un farmacista privato e il Comune. Al centro c’è l’Auditorium Scavolini, l’ex palasport di viale dei Partigiani, i lavori per completarlo e soprattutto la farmacia comunale che lì è stata portata. La vicenda parte da lontano. Per finire l’Auditorium, nel 2023, il Comune chiese aiuto ad Aspes. Che lo accordò completando la ristrutturazione degli spazi commerciali all’interno dell’edificio di viale dei Partigiani, dove portò un piccolo supermercato e una delle sue farmacie comunali (quella di viale Fiume), ottenendo in cambio lo scomputo dell’affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la guerra delle farmacie: "All’Auditorium non ci può stare". E il ricorso arriva fino a Mattarella

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