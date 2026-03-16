Un nuovo pianeta liquido chiamato L98-59d è stato scoperto. Si trova a circa 1,6 volte le dimensioni della Terra ed è composto da lava fusa. La superficie del pianeta ha un odore nauseabondo, simile alla melassa. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori a Oxford. La loro analisi si concentra sulle caratteristiche fisiche e chimiche di questo corpo celeste.

Oxford (Regno Unito), 16 marzo 2026 – Scoperto un nuovo pianeta fino ad ora sconosciuto composto da lava fusa, noto come L98-59d, grande circa 1,6 volte le dimensioni della Terra. Potrebbe rivelare l’esistenza di una categoria completamente inedita di pianeti liquidi, che in seguito alle ultime analisi consisterebbe in qualcosa di mai visto prima. Il mondo in questione orbita attorno a una piccola stella rossa situata a 35 anni luce di distanza e mantiene uno stato “fuso e pastoso”, come confermato al ‘Guardian’ dall’astrofisico dell’Università di Oxford Harrison Nicholls: “È come melassa. È probabile che anche il suo nucleo interno sia fuso”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scoperto un nuovo tipo di pianeta liquido. "Come melassa, su L98-59d c’è un odore nauseabondo”

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