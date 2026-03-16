Scoperto finto circolo culturale che in realtà era un night club abusivo | sequestrato il Ciupa Ciupa

Gli agenti hanno scoperto un night club nascosto dietro la facciata di un circolo culturale sulla Flaminia. Il locale, chiamato Ciupa Ciupa, era aperto come circolo per soci ma in realtà funzionava come locale notturno abusivo. Il gip ha disposto il sequestro del locale, ritenendolo potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica.