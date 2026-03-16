Scooter elettrici illegali | La volontà politica di affrontare il tema c' è presto un tavolo tecnico

Il governo ha annunciato l’intenzione di creare un tavolo tecnico per affrontare il problema degli scooter elettrici illegali. La proposta, avanzata mesi fa, coinvolge il Comune, la Regione, la Città metropolitana e la polizia municipale, con l’obiettivo di coordinare le azioni. La volontà politica di intervenire sulla questione è stata ribadita più volte, e presto sarà avviato un confronto tra le istituzioni.

"La volontà politica di affrontare il tema degli scooter elettrici illegali c’è sempre stata. Già mesi fa avevo proposto l’istituzione di un tavolo tecnico intersettoriale sulla sicurezza stradale, che coinvolge Comune, Regione, Città metropolitana e comando di polizia municipale, con l'obiettivo di affrontare in maniera coordinata le principali criticità della mobilità urbana. Tra i primi temi indicati per il confronto vi erano proprio gli scooter elettrici, un fenomeno in forte crescita che richiede regole chiare, controlli efficaci e collaborazione tra tutte le istituzioni. È chiaro che il Comune non ha il potere di modificare la normativa nazionale, ma può coordinare controlli mirati, introdurre regolamenti locali e proporre iniziative legislative". 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Vertice in prefettura sugli scooter elettrici illegali: "Comune assente, c'è la volontà politica di affrontare il tema?"Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli" PalermoToday è anche... Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli"L'organo consultivo istituito dal Comune chiede interventi interforze e postazioni fisse in alcuni punti della città. Altri aggiornamenti su Scooter elettrici Temi più discussi: Vertice in prefettura sugli scooter elettrici illegali: Comune assente, c'è la volontà politica di affrontare il tema?; [Comune Palermo] Scooter elettrici. Nota stampa della Consulta della Bicicletta in merito alla convocazione in Prefettura di stamani; Aree pedonali invase dagli scooter: la Prefettura chiama, il Comune non risponde; Il concertone di Radio Italia torna anche quest'anno a Palermo: c'è la data. Consulta della bicicletta: Stop agli scooter elettrici illegaliPALERMO – La Consulta della bicicletta, convocata stamattina in Prefettura, ha ribadito la necessità di interventi interforze per reprimere il fenomeno degli scooter elettrici illegali e la continua ... livesicilia.it Napoli, e-bike illegali: bici elettriche che diventano scooterCome riconoscere una e-bike a norma da una irregolare? Assicurati che la potenza del motore non superi i 250 W, e che interrompa l'assistenza del motore quando raggiunge i 25 km/h. Se la tua bici può ... ilmattino.it Scooter elettrici illegali e violazioni nelle aree pedonali: la Consulta della Bicicletta Palermo è stata convocata in Prefettura assieme al Comune di Palermo con assessori e Polizia Municipale, per meglio affrontare il problema degli scooter elettrici fasulli e l'inv - facebook.com facebook