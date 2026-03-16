Sci azzurro tra conferme e nuove promesse | Franzoni capitalizza Trocker entusiasma

L’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino si è svolto a Courchevel, dove le gare maschili sono state fortemente influenzate dal maltempo. Durante l’evento, Franzoni ha ottenuto risultati che rafforzano le sue posizioni, mentre Trocker ha mostrato entusiasmo con prestazioni promettenti. La competizione ha lasciato impressioni diversificate tra gli atleti e il pubblico presente.

Il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino ha lasciato sensazioni contrastanti, soprattutto per le tre maschili a Courchevel, fortemente limitate dal maltempo. In Francia, infatti, il programma originario dedicato alla velocità è stato quasi del tutto stravolto dalla neve, consentendo soltanto la disputa della discesa libera. Situazione ben diversa ad Arem in Svezia, dove gigante e slalom si sono svolti regolarmente. Nonostante un numero ridotto di occasioni, l’Italia è comunque riuscita a raccogliere indicazioni preziose, sia nel presente che in ottica futura. La notizia migliore per la squadra azzurra è arrivata dalla discesa maschile, dove Giovanni Franzoni ha centrato un eccellente secondo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per TrockerLa Coppa del Mondo femminile riparte nel nuovo anno da dove aveva terminato quello precedente. Sci alpino, Franzoni sfrutta al meglio l’unica gara. Trocker fa sognare per il futuroLa Coppa del Mondo di sci alpino ha concluso il suo penultimo atto, anche se il maltempo ha decisamente condizionato le gare maschili a Courchevel. Contenuti utili per approfondire Sci azzurro Temi più discussi: Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: l’Italia brilla tra snowboard e sci alpino; L’Italia vince l’edizione 2026 dell’AlpeCimbra Fis Children Cup; Para sci di fondo - Milano-Cortina 2026: Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting; Sci di fondo: Klaebo leader in Coppa del Mondo. Sci: le azzurre jet a Crans-Montana tra sport e doloreMeteo inclemente ed atmosfera dolente ed ovattata a Crans-Montana, dove le ragazze jet azzurre hanno trascorso tra commozione e impegno agonistico la loro prima giornata nella località del Vallese ... ansa.it Sci: Franzoni nella storia, trionfa nella discesa di KitzbuehelGiovanni Franzoni entra nella storia dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più iconiche e temute dell’intero Circo bianco. A 24 anni, lo sciatore azzurro ... huffingtonpost.it Lo sci azzurro grande protagonista, tra performance da podio degli ultimi giorni e gli appuntamenti in programma quest'oggi. Giorgio Rocca LIVE Link in bio x.com Nuova impresa ai mondiali juniores della giovane promessa dello sci azzurro che potrà partecipare alle finali di Coppa del mondo a Lillehammer. - facebook.com facebook