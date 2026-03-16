Sci alpino Franzoni sfrutta al meglio l’unica gara Trocker fa sognare per il futuro

La Coppa del Mondo di sci alpino si è svolta a Courchevel, dove le gare maschili sono state influenzate dal maltempo. In questa occasione, Franzoni ha sfruttato al massimo l’unica gara disputata, mentre Trocker ha mostrato ottime prestazioni che fanno sperare in un futuro promettente. La competizione si è conclusa con queste rappresentative performance.

La Coppa del Mondo di sci alpino ha concluso il suo penultimo atto, anche se il maltempo ha decisamente condizionato le gare maschili a Courchevel. Doveva essere una tre giorni dedicata completamente alla velocità ed invece la fitta nevicata nella località francese ha permesso solamente lo svolgimento della discesa di venerdì scorso. Tutto regolare, invece, in Svezia ad Are, dove non ci sono stati problemi per il gigante e lo slalom in programma. Nonostante il numero ridotto di gare, l’Italia è comunque riuscita a festeggiare un podio, quello conquistato in discesa da Giovanni Franzoni. Il bresciano ha chiuso al secondo posto alle spalle dell’austriaco Vincent Kriechmayr, sfiorando anche la vittoria per nove centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Franzoni sfrutta al meglio l’unica gara. Trocker fa sognare per il futuro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare in attesa dei favoriti Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer! Approfondimenti e contenuti su Sci alpino Argomenti discussi: Ancora Franzoni, quinto podio nel giorno del ritorno di Kriechmayr e dell'Austria. Odermatt, ecco le prime due coppe!. LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni a caccia della vittoria, ma incognita meteoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Courchevel, evento ... oasport.it Coppa del mondo di sci, Franzoni secondo in discesa a CourchevelGiovannI Franzoni regala un altro podio all'Italia: l'azzurro è secondo in 1.47.35 nella discesa di Coppa del Mondo di Courchevel sulla pista Eclipse. Con questo risultato Franzoni consolida anche il ... sport.sky.it