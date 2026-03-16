Schlein suona la carica | Giustizia il nostro ‘No’ E Bologna è sotto attacco

Elly Schlein ha parlato in piazza San Francesco, esprimendo il suo forte dissenso contro le proposte di riforma della giustizia, e ha denunciato che Bologna sarebbe sotto attacco. Durante il suo intervento, ha affrontato anche temi come la guerra in Medio Oriente e le condizioni dei lavoratori di Italia Meteo, invitando i cittadini a votare no al referendum in programma tra sette giorni.

Dalla guerra in Medio Oriente ai lavoratori di Italia Meteo, tanti i problemi toccati da Elly Schlein che da piazza San Francesco lancia l’appello per il No al referendum sulla giustizia a una settimana esatta dalla chiamata alle urne. E fa il pieno di applausi. " Bologna è sotto attacco delle destre", dice. Accanto a lei, sul palco, il sindaco Matteo Lepore, a cui la segretaria dem esprime tutta la sua solidarietà dopo che la sottosegretaria Lucia Borgonzoni lo ha definito "un male da estirpare": "Matteo, non sei da solo – assicura Schlein –. Ho sentito le tante polemiche che vi buttano addosso, quella su Città 30, le strumentalizzazioni costanti sulla sicurezza quando invece la sicurezza è responsabilità del ministero degli Interni, mentre loro tagliano i fondi e sulla prevenzione non mettono un euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schlein suona la carica: "Giustizia, il nostro ‘No’. E Bologna è sotto attacco" Articoli correlati Canzi suona la carica: «La squadra ha reagito con grande rabbia all’eliminazione. Scudetto? Noi dovremo fare il nostro domani»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Koopmeiners suona la carica sui social: «Punti importanti per finire il nostro 2025». Il messaggio dell’olandese dopo Pisa Juve – FOTOAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.