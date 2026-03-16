schianto sulla rivoltana il sorpasso e il frontale distrutta una famiglia

Una domenica di sangue si è consumata sulla strada Sp 185 Rivoltana, nel territorio di Caravaggio, nella Bassa. Un incidente frontale tra due veicoli ha causato gravi danni, distruggendo una famiglia. L’impatto è avvenuto durante un sorpasso, e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza. La dinamica dell’incidente ha coinvolto due auto e ha lasciato diverse persone ferite.

Una domenica di sangue. Lo schianto sulla Sp 185 Rivoltana, nel territorio di Caravaggio, nella Bassa. È qui, lungo questo rettilineo di asfalto, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo che intorno alle 12,30 è avvenuto il terribile impatto. Un frontale violentissimo che ha coinvolto quattro vetture: una delle auto, una Citroen C5, è stata sbalzata in un fosso a lato della carreggiata. Tra le lamiere contorte è spuntato un peluche. All’interno della Citroen infatti viaggiava una famiglia di Cernusco, composta da papà, mamma, le loro due bimbe di 5 e 6 anni e la suocera (madre di lei). A perdere la vita, il papà delle piccole, Fabio Saladdino, 38 anni, e la suocera Adele Villa, 73 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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