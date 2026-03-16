Scherzi a parte stasera in tv la nuova puntata | anticipazioni e vittime

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Se la sorpresa resta uno dei motori più efficaci dello spettacolo televisivo è anche grazie ad un programma come "Scherzi a parte", lo storico format in onda oggi, 16 marzo, in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata all’insegna dell’ironia e dell’imprevedibilità. Alla conduzione dello show c’è quest'anno Max Giusti, attore, imitatore e conduttore che si cimenta in monologhi, imitazioni e improvvisazioni. Celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione vengono coinvolte in scherzi elaborati, costruiti come piccole messinscene comiche che culminano nella rivelazione finale. 🔗 Leggi su Today.it

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