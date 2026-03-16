scherzi a parte le vittime di questa sera

Massimo Boldi, Marina La Rosa, Rocco Casalino, Francesca Chillemi: sono alcune delle vittime di stasera di Scherzi a parte Questa sera torna con il terzo appuntamentoScherzi a parte. Il programma prevede delle vittime vip che sono sottoposte a diversi scherzi e gag e che torneranno in studio per commentarle. Ognuna di loro interagirà conMax Giusti, conduttore del programma, e poi commenterà con lui lo scherzo e i suoi retroscena. Scherzi a partesta giovando di un grande successo. La scorsa puntata, contro la serie Guerrieri, ha totalizzato3.208.000 spettatori con uno share del 23.6%, vincendo la serata. Stasera si ripeterà la stessa sfida,Giustiriuscirà a fare il bis? Scherzi a parteè un format che sta riscuotendo parecchio successo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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