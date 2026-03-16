Scheletro trovato in un casolare | sarebbe di un uomo scomparso anni fa

Un casolare abbandonato e avvolto dalla vegetazione è stato teatro di una scoperta inquietante: all’interno è stato rinvenuto uno scheletro. La polizia ha identificato il resti come appartenenti a un uomo scomparso diversi anni fa. La scena è stata subito sorvolata dagli investigatori, che ora cercano di capire le circostanze del ritrovamento. La zona è stata messa sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Un casolare abbandonato, nascosto dalla vegetazione e lontano dagli sguardi, è tornato improvvisamente al centro della cronaca. All’interno della struttura, in un’area periferica ma non distante dalla costa, sono stati individuati resti umani in condizioni tali da far pensare a un decesso avvenuto molto tempo fa. La scoperta ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio degli accertamenti della magistratura. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di lunedì 16 marzo 2026 ad Alghero, nel nord della Sardegna. La segnalazione ha portato sul posto i carabinieri della Compagnia locale, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno di un immobile non utilizzato, parzialmente recintato e circondato da arbusti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Scheletro in un casolare vicino alle spiagge di Alghero: ipotesi uomo scomparso anni faPer accertare l’identità della salma, la Procura di Sassari ha disposto accertamenti post mortem tra cui l’esame del Dna che confronterà il profilo... Leggi anche: Scheletro ritrovato sulla spiaggia di Washington e identificato: il corpo è di Clarence Edwin “Ed” Asher, ex sindaco dell’Oregon scomparso 20 anni fa Tutto quello che riguarda Scheletro trovato Temi più discussi: Scheletro umano trovato in un casolare abbandonato ad Alghero; Scomparso da due mesi a Ceres: trovato il corpo di Graziano Saputo, aveva avuto un terribile incidente a Mezzenile; VIDEO: Cinque corpi, un solo nome: il collezionista di ossa; ‘Novello’ senza soluzione. Causa favorevole a Petas contro la Sgr Fabrica. Scheletro trovato in un casolare ad Alghero: ipotesi uomo scomparso anni faIl silenzio di una struttura ormai arresa al tempo, dove le mura scrostate sembrano voler trattenere i segreti di chi ha cercato riparo tra la polvere e ... thesocialpost.it Scheletro trovato in un casolare abbandonato ad AlgheroIl cadavere di uomo, ormai ridotto a uno scheletro, è stato ritrovato questa mattina in un casolare abbandonato nella zona di Maria Pia, vicino alle spiagge di Alghero. ansa.it È di un uomo lo scheletro ritrovato all’interno di un casolare abbandonato in località Maria Pia, ad Alghero, proprio di fronte al Tennis Club. Il rinvenimento dei resti è avvenuto nelle scorse ore all’interno del rudere, dove sono intervenuti i carabinieri della com - facebook.com facebook