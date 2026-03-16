Scheletro in un casolare vicino alle spiagge di Alghero | ipotesi uomo scomparso anni fa

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un scheletro è stato trovato in un casolare vicino alle spiagge di Alghero. La Procura di Sassari ha disposto accertamenti post mortem, tra cui un esame del DNA. L’obiettivo è confrontare il profilo genetico con quello dei familiari di una persona scomparsa anni fa. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili sulla vicenda.

Per accertare l’identità della salma, la Procura di Sassari ha disposto accertamenti post mortem tra cui l’esame del Dna che confronterà il profilo genetico con quello dei familiari della persona scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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