Scheletro in un casolare vicino alle spiagge di Alghero | ipotesi uomo scomparso anni fa

Un scheletro è stato trovato in un casolare vicino alle spiagge di Alghero. La Procura di Sassari ha disposto accertamenti post mortem, tra cui un esame del DNA. L’obiettivo è confrontare il profilo genetico con quello dei familiari di una persona scomparsa anni fa. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili sulla vicenda.