Scandicci pari di lusso Ed è record di risultati utili

A Scandicci si registra il quarto pareggio consecutivo in campionato, con un risultato di 1-1 contro Grosseto. La partita ha visto in campo Marcu, Ampollini, Brenna, D’ancona, Montini, Bacciardi, Fiorani, Gerardini, Riccobono, Marzierli e Malva, sostituito nel secondo tempo da Regoli e Benedetti. La squadra toscana conquista anche un record di risultati utili consecutivi.

GROSSETO 1 SCANDICCI 1 GROSSETO: Marcu, Ampollini, Brenna (86’ Gonnelli), D’ancona, Montini, Bacciardi, Fiorani, Gerardini (68’ Disanto), Riccobono (68’ Sabelli), Marzierli, Malva (46’ Regoli, 87’ Benedetti). All. Indiani. SCANDICCI: Fedele, Fiaschi, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori (81’ Bertelli), Guidelli (61’ Viligiardi), Arrighini, Boganini (91’ Morandi), Marchesini (61’ Chiaverini). All. Taccola. Arbitro: Travaini di Busto Arsizio. Marcatori: 33’ Marzierli, 78’ Arrighini. Note: ammoniti Dodaro, Valentini, D’ancona. Calci d’angolo 5-0. Recupero 1+5. GROSSETO – Scandicci versione extra lusso che pareggia in casa della capolista ed allunga ad 11 la striscia positiva, record assoluto delle sue 17 stagioni in serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, pari di lusso. Ed è record di risultati utili Articoli correlati Allegri, è un Milan da record: 22 risultati utili consecutivi, la difesa è di nuovo un muroLa 'rosea' ha fatto notare che, con 7 vittorie e 5 pareggi in 12 partite, il Milan è rimasto imbattuto in tutte le prime 12 gare esterne stagionali... Leggi anche: Risultati record per Allianz nel 2025: utili in aumento e rete dei clienti rafforzata Approfondimenti e contenuti su Scandicci pari di lusso Ed è record di... Argomenti discussi: Diretta/ Scandicci Fenerbahçe (risultato finale 3-0): dominio assoluto! (Champions League 11 marzo). Dalla moda di lusso al volley, Scandicci sul trono mondialeFamosa soprattutto per i capannoni del suo distretto industriale dove nascono gli articoli di pelletteria delle griffe più amate - da Gucci a Prada passando per Dior - oggi Scandicci, quasi 50mila ... ansa.it Scandicci extra lusso. Prato spento e remissivoSCANDICCI: Fedele, Orselli (55’ Marchesini), Chiaverini (25’ Mennini), Guidelli, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (86’ Russo), Boganini (84 ... lanazione.it