Savona trovano auto abbandonata con biglietto all’interno allarme a Toirano | si cerca 27enne scomparso

A Savona, un’auto abbandonata è stata trovata con un biglietto all’interno, mentre a Toirano è stato segnalato il scomparso di un uomo di 27 anni. L’auto si trovava ferma sulla strada vicino al ponte di Salto del Lupo e l’allarme è stato attivato nella tarda serata di ieri, quando un’ambulanza di passaggio ha notato il veicolo.

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando un’ambulanza di passaggio si è imbattuta nella vettura stranamente ferma a bordo strada nella zona del ponte di Salto del Lupo. All’interno dell’abitacolo era stato lasciato un bigliettino che ha fatto scattare le ricerche del giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Trovano sull’auto un biglietto con una svastica: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a MilanoSull'episodio, avvenuto in un condominio di via Forze Armate, indagano i carabinieri. Dodicenne scomparso a Novate: si cerca anche con l’elicottero – VIDEOCome mai questo grosso dispiego di mezzi, attivati con urgenza prima che faccia buio e ritorni il forte freddo? Dalle informazioni che abbiamo potuto...