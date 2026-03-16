Sarri provato dalla stagione della Lazio | Una delle più difficili pur avendo fatto la Serie C

L’allenatore della Lazio si dice stanco dopo una delle stagioni più difficili, nonostante abbia avuto esperienza in Serie C. La squadra ha ottenuto una vittoria contro il Milan, e l’allenatore ha accolto i tifosi con entusiasmo, senza però fare appelli pubblici o dichiarazioni particolari. La stagione si è conclusa con questi momenti di festa e di fatica.

Sarri strappa la vittoria al Milan, abbraccia i tifosi ma non lancia nessun appello contro la contestazione: "Non sono così presuntuoso da imporre il mio pensiero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Jannik Sinner perde contro Novak Djokovic, pur avendo fatto più punti: non è la prima volta e c’è un fattore in comuneJannik Sinner avrà tempo e modo per tornare su una sconfitta che brucia, soprattutto perché racconta una storia meno scontata di quanto dica il...

Maurizio Sarri è di una sincerità disarmante sul nuovo acquisto della Lazio: “Non vorrei essere travisato”Maurizio Sarri sorprende tutti dopo Lazio-Fiorentina: parole dirette su Ratkov, mercato e addio di Guendouzi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sarri provato

Temi più discussi: Lazio, stagione finita per Provedel: chi sarà il sostituto?; Lazio e Sarri verso la separazione a fine stagione? Due nomi (sorprendenti) per la sua sostituzione; Sarri non perdona Lotito: Ha ceduto lui Mandas, io non so nemmeno perché sono ancora qui...; Lazio, Cataldi e Romagnoli costretti al cambio per indurimenti al polpaccio: dita incrociate per Sarri.

Sarri provato dalla stagione della Lazio: Una delle più difficili, pur avendo fatto la Serie CSarri strappa la vittoria al Milan, abbraccia i tifosi ma non lancia nessun appello contro la contestazione: Non sono così presuntuoso da imporre ... fanpage.it

Sarri non perdona Lotito: Ha ceduto lui Mandas, io non so nemmeno perché sono ancora qui…La Lazio vince e smuove la classifica tra mille difficoltà, diventate inaccettabili anche per Sarri. Tra stadio vuoto e una rosa inadeguata per le scelte della società la situazione è oltre il limite: ... fanpage.it

Le hai provate tutte. Hai slegato Athekame. Hai pure provato a mandare Leao letteralmente al prato. Ma oggi l'eretico Sarri ha avuto la meglio, portando via con sé pure le residue speranze tricolori. Un duro colpo per l'orrore. facebook