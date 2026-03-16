Sarri provato dalla stagione della Lazio | Una delle più difficili pur avendo fatto la Serie C

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Lazio si dice stanco dopo una delle stagioni più difficili, nonostante abbia avuto esperienza in Serie C. La squadra ha ottenuto una vittoria contro il Milan, e l’allenatore ha accolto i tifosi con entusiasmo, senza però fare appelli pubblici o dichiarazioni particolari. La stagione si è conclusa con questi momenti di festa e di fatica.

Sarri strappa la vittoria al Milan, abbraccia i tifosi ma non lancia nessun appello contro la contestazione: "Non sono così presuntuoso da imporre il mio pensiero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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