Dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico della Lazio ha commentato l’atmosfera dello stadio Olimpico, sottolineando quanto il ritorno dei tifosi abbia reso la partita emozionante e memorabile. Ha definito la serata come una delle più belle della sua stagione, anche se caratterizzata da momenti difficili in campionato. Il suo commento si è concentrato sull'importanza dell’ambiente e del pubblico nel contesto della partita.

Nella partita del ritorno all'Olimpico dei suoi tifosi, la Lazio batte il Milan 1-0 e manda i rossoneri a -8 dall'Inter, spegnendo l'euforia post derby. Come aveva promesso, Maurizio Sarri è andato sotto la curva prima del fischio d'inizio, ricevendo l'abbraccio del tifo biancoceleste. Poi la vittoria, in cui è arrivata anche l'espulsione al 90'. Ma le prime parole nel post partita, ai microfoni di Dazn, sono per i tifosi: "È stato emozionante", ha detto Sarri. "Rivedere l'Olimpico con la nostra gente, con un tifo spettacolare, ha reso la serata bellissima, da ricordare anche se avessimo perso. Ma sono contento che la squadra abbia regalato la vittoria ai tifosi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri e l'abbraccio dell'Olimpico: "Serata bellissima nella mia stagione più difficile in Serie A"

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. @OfficialSSLazio, Sarri: “È stata una serata emozionante. Rivedere lo stadio così con un tifo spettacolare è stato bellissimo. Per tantissimi motivi vanno fatti i complimenti alla squadra” tinyurl.com/mu9z99d5 x.com