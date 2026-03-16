Santa Palomba blitz nel fortino dello spaccio | donna lancia borsa dalla finestra con dentro la cocaina

Durante un intervento a Santa Palomba, le forze dell'ordine hanno arrestato una donna di 35 anni per spaccio di droga. La donna ha cercato di nascondere la cocaina in una borsa frigo e l’ha poi lanciata dalla finestra nel tentativo di disfarsene. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il sequestro della sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno arrestato una 35enne per spaccio durante un blitz nel fortino di Santa Palomba. Nascondeva cocaina in una borsa frigo che ha lanciato dalla finestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Blitz nel “fortino” di Santa Palomba: arrestata una donna, cocaina sotto sequestroPomezia, 16 marzo 2026 – È stata un’operazione studiata nei dettagli quella che ha portato la polizia di Stato ad arrestare una donna di 35 anni, di... Ostia sotto assedio: blitz nel fortino dello spaccio. Scovata "discarica" d'auto cannibalizzateNel corso dell'intervento è stato restituito un immobile di edilizia popolare occupato usato per lo stoccaggio e la vendita della droga Blitz a Ostia... Tutti gli aggiornamenti su Santa Palomba Argomenti discussi: Dopo 8 anni di stop riparte il progetto Prati Latini: quasi mille appartamenti in arrivo a Roma Sud. Blitz nel fortino di Santa Palomba: arrestata una donna, cocaina sotto sequestroIl blitz è scattato a Santa Palomba, nella periferia sud-ovest della Capitale, all’interno delle palazzine di edilizia popolare conosciute come il fortino. Un complesso che, per la sua conformazione ... ilfaroonline.it La borsa termica con la cocaina in cassaforte vola dalla finestra, alla porta gli agentiGli agenti alla porta e la borsa termica con la cocaina all'interno lanciata dalla finestra. A prenderla al volo i colleghi. All'interno 150 dosi di cocaina. In manette è finita una donna di 35 anni, ... romatoday.it