Santa Oriana al Teatro Off Studio

Il 20 e 21 marzo, al Teatro Off Studio di Roma, è in programma la rappresentazione di

Senza un santo da festeggiare, una bambina del Sud sceglie di immolarsi e diventare Santa. Torna in scena Santa Oriana - Storia di una donna del Sud senza un Santo a cui votarsi, il 20 e 21 marzo al Teatro Off Studio di Roma, ore 21. La pièce è uno spettacolo musicale, irriverente e poetico, scritto e interpretato da Oriana Celentano, attrice e performer italiana, di origini pugliesi che vive a Roma. La sua carriera si distingue per una notevole versatilità, spaziando tra cinema, teatro e musica. Ha recitato in film come "Chi m'ha visto" (2017), al fianco di Francesco Favino e Beppe Fiorello, "Cha cha cha" (2013) con Luca Argentero e "Tutto l'amore che c'è" (2000) con Margherita Bui, Gérard Depardieu, collaborando con registi di rilievo come Marco Risi e Sergio Rubini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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