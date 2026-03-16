Sangiovannese Un punto che muove la classifica

Nella partita di campionato tra Affrico e Sangiovannese, terminata 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La sfida si è conclusa senza reti, lasciando invariato il punteggio e permettendo comunque agli azzurri di ottenere un punto. La gara si è svolta senza grandi occasioni da rete e con poche emozioni sul campo.

Arezzo, 16 marzo 2026 – E’ terminata 0-0 la sfida di campionato tra Affrico e Sangiovannese, una gara povera di emozioni ma che ha consentito comunque agli azzurri di conquistare un punto e muovere la classifica. Una partita equilibrata e spesso bloccata, nella quale le occasioni da gol sono state poche e distribuite soprattutto nella seconda parte dei due tempi. Un punto a testa che premia soprattutto la solidità difensiva degli azzurri ma lascia l’amaro in bocca per la mancanza di vere occasioni da gol. Adesso, per il marzocco, le ultime gare di campionato. Poi bisognerà iniziare a programmare la prossima stagione, che potrebbe regalare importanti novità sul fronte societario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Un punto che muove la classifica Articoli correlati Eccellenza. Sant’Agostino, un punto che muove la classificasant’agostino 0 young santarcangelo 0 : Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Frignani, Sarti, Nisi, Lisanti, Ascanelli. Smog e qualità dell’aria, a che punto siamo? Province più inquinate in Emilia-Romagna: la classificaBologna, 12 febbraio 2026 - La qualità dell'aria in Emilia-Romagna continua a mostrare segnali di progresso, ma resta ancora distante dai... Approfondimenti e contenuti su Sangiovannese Un punto che muove la... Temi più discussi: Un punto per la Sangiovannese. Con l’Affrico finisce 0-0; Vittoria sia per la Futsal Sangiovannese che per il San Giovanni calcio a 5; Incoraggiare a superare le difficoltà. La storia di prof e studente disabili: I sogni vanno sempre realizzati; La Sangiovannese in casa dell’Affrico per tornare a fare risultato dopo tre sconfitte consecutive. Sangiovannese. Un punto che muove la classificaIeri contro l’Affrico è finita 0-0. msn.com Sangio senza alternative. Calderini vuole i 3 puntiEccellenza: dopo 3 ko di fila gli azzurri cercano il successo contro l’Affrico ... msn.com Salernitana Femminile. . LIVE dal palazzetto dello sport di Pontecagnano )SA), Salernitana Femminile - Sangiovannese Campionato Nazionale Serie B Futsal - facebook.com facebook In #LazioMilan saranno faccia a faccia #Sarri e #Allegri i due ultimi coach a vincere lo scudetto con la #Juventus. Quando allenavano #Sangiovannese e #Aglianese... #Lazio #Milan #SerieA #statistichecalcio #footballdata #precedenticalcio #FootStats x.com