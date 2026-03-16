La classifica dei compensi nel settore dell’intrattenimento ha mostrato un cambiamento importante, con Adam Sandler che si posiziona come l’attore più pagato al mondo. I suoi guadagni sono diminuiti del 20% rispetto all’anno precedente, ma resta il nome più alto nella graduatoria. La rilevazione si riferisce ai dati annuali sui compensi degli attori.

La classifica annuale dei compensi nel settore dell’intrattenimento ha rivelato un cambiamento strutturale significativo, con Adam Sandler che si impone come l’attore più retribuito al mondo. Il hollywoodiano del 2026 mostra una contrazione complessiva dei guadagni delle star cinematografiche rispetto all’anno precedente, segnando un punto di svolta per l’industria. I dati indicano che i ventidue professionisti con i compensi più elevati hanno incassato collettivamente 590 milioni di dollari, una cifra in calo del 20% rispetto ai 730 milioni registrati nell’edizione precedente. Questo ribasso non è casuale ma riflette una trasformazione profonda nel modo in cui il valore viene assegnato alle celebrità, dove il potere contrattuale si sposta dai cinema tradizionali verso le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sandler regna: i guadagni crollano del 20%

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