San Marino celebra Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota della Mercedes protagonista di una vittoria a Shangai. Gli amici raccontano delle serate con cene, partite di padel e sessioni di Playstation, mentre le immagini mostrano le lacrime nel dopogara e gli occhi rivolti al cielo durante l'inno di Mameli. Con l'apertura di un fan club, il pilota si prepara a una nuova fase della sua carriera.

Le lacrime nel dopogara. E gli occhi al cielo, mentre suona l’inno di Mameli. E la vittoria di ieri a Shangai è solo l’inizio della favola di Andrea Kimi Antonelli, il pilota prodigio della Mercedes. Un predestinato, Kimi da Casalecchio di Reno: il pilota più giovane di sempre a centrare la pole position nella storia della F1, e secondo solo a Max Verstappen per precocità in quanto alla prima vittoria nel circus. Kimi in Cina ha scritto la storia, riportando un italiano sul gradino più alto del podio della F1 dopo 20 anni. L’ultimo era stato Fisichella nel 2006 e Kimi non era ancora nato. Dal Titano con furore. Perché il pilota della Mercedes nel 2024 ha preso la residenza a San Marino, dove ha comprato casa e trascorre il suo tempo libero quando non è giro per il mondo per le gare e gli impegni con il team e gli sponsor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino fa festa per Kimi: "Ora apriamo il suo fan club". Le cene, il padel, la Playstation: il pilota ’svelato’ dagli amici

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