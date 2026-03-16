San Francesco a Ripa il reliquiario con meccanismo girevole che funziona da oltre 400 anni
A Trastevere, nella chiesa di San Francesco a Ripa, si trova un reliquiario con un meccanismo girevole che funziona da oltre 400 anni. Questo oggetto, poco noto ai visitatori, è stato realizzato per custodire reliquie e si caratterizza per la sua meccanica ancora funzionante. La chiesa stessa ospita questa curiosità tra le sue mura, attirando l’attenzione di chi visita l’edificio storico.
A Trastevere, all’interno della chiesa di San Francesco a Ripa, esiste un luogo poco conosciuto che custodisce una storia sorprendente: oltre alla cella dove soggiornò San Francesco d’Assisi durante le sue visite a Roma, all’interno del piccolo santuario è conservato anche un antico reliquiario dotato di un ingegnoso meccanismo girevole che, a distanza di oltre quattro secoli dalla sua realizzazione, continua ancora oggi a funzionare. Un luogo da non perdere in questo 2026, anno in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226. San Francesco a Ripa: la cella del Santo e l’antico reliquiario che funziona da 400 anni. 🔗 Leggi su Funweek.it
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